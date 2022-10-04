Bandırma Ticaret Borsasında meclis üyelikleri seçimi yapıldı

Bandırma Ticaret Borsası üyeleri, yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Bandırma İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde Borsa Meclis Salonu'nda tek listeyle yapılan meclis üyesi seçimlerinde 154 üyeden 99'u oy kullandı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Can Ata Tan önderliğinde oluşturulan 14 meclis üyesi firma, seçimleri kazandı. 6 Ekim'e kadar firmalar yetkililerini borsa genel sekreterliğine bildirecek. 7 Ekim'de ise meclis başkanı, başkan yardımcısı, katip üye, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri yargı huzurunda seçilecek.

Seçimleri değerlendiren Can Ata Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Bandırma Ticaret Borsasının organ seçimlerinde oylarını kullanmak üzere gelen bütün üyelerimize, bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim. Tek liste ile seçime girmemize rağmen katılımı oldukça yüksek güzel bir seçim oldu. 4 yıl için borsa meclisini oluşturan arkadaşlarımızla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bandırma Ticaret Borsası çok iyi bir yerde. Önceki yönetimler borsacılık adına gerçekten çok güzel işler yaptılar, başarılar elde ettiler. İnşallah bu başarılı çalışmaları ilerleterek çok daha iyi yerlere getireceğiz. Motivasyonumuz ve moralimiz çok güzel, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bugün yapılan organ seçimlerinin borsamız üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim."