Bandırma Ticaret Odası Başkanı Sigorta Sektöründeki Sorunlara Dikkat Çekti

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, sigorta sektöründeki önemli sorunlara dikkat çekerek, sektöre destek çağrısında bulundu.
Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, günümüzde ekonomik istikrar ve güvenliğin temel unsurlarından biri haline gelen sigorta sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sigorta acentelerinin karşılaştığı zorluklar arasında komisyon oranlarındaki düşüş, nitelikli personel eksikliği ve kaçak işletmelerin tehdit öne çıkıyor. Yılmaz, sigorta acentelerinin sektördeki işleyişin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, şu ana sorunlara işaret etti: Sigorta acentelerinin gelirlerinin büyük bir kısmının komisyonlar üzerinden sağlandığını belirten Yılmaz, son yıllarda sigorta şirketlerinin düşük komisyon oranları uygulamasının acentelerin gelirlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu durumun acentelerin sürdürülebilir faaliyet göstermelerini zorlaştırdığını ifade etti. Sektörde nitelikli personel eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun sigorta acentelerinin verimliliğini düşürdüğünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, deneyimli personel bulma konusundaki zorlukların sektörün gelişimini engellediğini ifade etti.
Y ılmaz, sektördeki en büyük sorunlardan birinin kaçak işletmelerin varlığı olduğunu belirterek, bu işletmelerin sektörün itibarını zedelediğini ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Kaçak işletmelerle mücadele edilmesi ve yasal düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.
Başkan Yılmaz, Bandırma Ticaret Odası olarak üyelerinin taleplerine cevap vermek adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, kaçak işletmelerin tespiti konusunda üyelerin şikayetlerini ilgili mercilere ulaştırarak sektörün sürdürülebilirliği ve gelişimi için çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, sigorta acentelerinin sorunlarının çözümüne yönelik paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ve sektörün geleceği için çaba göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü. Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuk tanımazlığa ve kuralsızlaşmaya dikkat çekerek ülke adına endişe duyduğunu belirtti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
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