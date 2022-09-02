Bddk, Kredi Finans Faktoring'in Faaliyet İznini Kendi Talebi Doğrultusunda İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bddk, Kredi Finans Faktoring'in Faaliyet İznini Kendi Talebi Doğrultusunda İptal Etti

02.09.2022 10:57
Bddk, Kredi Finans Faktoring'in Faaliyet İznini Kendi Talebi Doğrultusunda İptal Etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin kendi talebi doğrultusunda faaliyet iznini iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin kendi talebi doğrultusunda faaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nın Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile ilgili kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararda, "Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznine şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verildi" denildi.

YORUMLAR
500
Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bddk, Kredi Finans Faktoring'in Faaliyet İznini Kendi Talebi Doğrultusunda İptal Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bddk, Kredi Finans Faktoring'in Faaliyet İznini Kendi Talebi Doğrultusunda İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement