BDDK Verilerine Göre, Kkm ve Katılma Hesaplarında Biriken Tutar 1 Trilyon 246,8 Milyar TL'ye Çıktı - Son Dakika
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BDDK Verilerine Göre, Kkm ve Katılma Hesaplarında Biriken Tutar 1 Trilyon 246,8 Milyar TL'ye Çıktı

25.08.2022 16:15
BDDK Verilerine Göre, Kkm ve Katılma Hesaplarında Biriken Tutar 1 Trilyon 246,8 Milyar TL'ye Çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki toplam tutar, 1 trilyon 246,8 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki toplam tutar, 1 trilyon 246,8 milyar TL'ye yükseldi.

BDDK'nın 19 Ağustos ile biten haftaya ilişkin bülteninde yer alan bilgilere göre; kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarındaki toplam tutar, 1 trilyon 206,6 milyar TL'den 1 trilyon 246,8 milyar TL'ye çıktı.

BDDK, para ve banka istatistikleri haftalık verilerini bugün yayınladı. 19 Ağustos ile biten haftayı kapsayan verilere göre; kredi hacmi, 6 trilyon 569,3 milyar TL'den 6 trilyon 595 milyar 954 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 87 milyar 771 milyon lira arttı. Buna göre, geçen hafta yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 819 milyar 486 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri miktarı ise geçen hafta, bir önceki haftaya göre geriledi. Önceki hafta 936,3 milyar TL olan tüketici kredi miktarı, bu hafta 934,8 milyar TL'ye indi. Bireysel kredi kartları tutarı da geçen hafta 305,7 milyar TL'den 304,5 milyar TL'ye geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

BDDK'nın haftalık verilerine göre; bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 305 milyon lira artarak 162 milyar 310 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar da geçen hafta 20 milyar 580 milyon lira artarak 1 trilyon 340 milyar 858 milyon lira oldu.

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Kaynak: ANKA

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK Verilerine Göre, Kkm ve Katılma Hesaplarında Biriken Tutar 1 Trilyon 246,8 Milyar TL'ye Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BDDK Verilerine Göre, Kkm ve Katılma Hesaplarında Biriken Tutar 1 Trilyon 246,8 Milyar TL'ye Çıktı - Son Dakika
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