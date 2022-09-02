BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti - Son Dakika
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BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti

02.09.2022 09:44
BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal edildi.

BDDK'nin faaliyet izni iptaline ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Öte yandan, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu kararlar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti - Son Dakika

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