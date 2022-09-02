Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Öte yandan, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.