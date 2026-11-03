Bankacılık endeksi yüzde 2,60 düşerken BIST 100 ilk yarıda 11.001,00 puana çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bankacılık endeksi yüzde 2,60 düşerken BIST 100 ilk yarıda 11.001,00 puana çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artarak 11.001,00 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,60 gerilerken toplam işlem hacmi 46,0 milyar lira, holding endeksi artışı ise yüzde 0,02 oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 11.001,00 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,33 puan ve yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 46,0 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu Toprakta yok, vücudunda var Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:45:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Bankacılık endeksi yüzde 2,60 düşerken BIST 100 ilk yarıda 11.001,00 puana çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android