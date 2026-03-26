Bankacılık Mevduatı 29 Trilyonun Altında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bankacılık Mevduatı 29 Trilyonun Altında

26.03.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mart haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 trilyon 416 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 171 milyar 294 milyon 946 bin lira azalışla 29 trilyon 416 milyar 7 milyon 847 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Mart ile biten haftada yüzde 0,6 ve 171 milyar 294 milyon 946 bin lira azalışla 29 trilyon 587 milyar 302 milyon 793 bin liradan, 29 trilyon 416 milyar 7 milyon 847 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,4 azalarak 15 trilyon 647 milyar 53 milyon 179 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,7 düşüşle 10 trilyon 232 milyar 662 milyon 874 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 269 milyar 240 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 232 milyar 273 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 19 Mart itibarıyla 839 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,4 azalışla 5 trilyon 904 milyar 1 milyon 357 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 734 milyar 119 milyon 812 bin lirası konut, 45 milyar 987 milyon 960 bin lirası taşıt, 2 trilyon 260 milyar 466 milyon 681 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 863 milyar 426 milyon 904 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 19 Mart ile biten haftada 24 milyar 532 milyon 315 bin lira azalarak 23 trilyon 670 milyar 853 milyon 409 bin liraya düştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 29 Trilyonun Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:52:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bankacılık Mevduatı 29 Trilyonun Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.