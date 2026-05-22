Bankacılık Mevduatında Büyük Artış

22.05.2026 15:21
15 Mayıs haftasında bankacılık mevduatı 30 trilyon 868 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 501 milyar 726 milyon 617 bin lira artışla 30 trilyon 868 milyar 222 milyon 894 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mayıs ile biten haftada yüzde 1,65 ve 501 milyar 726 milyon 617 bin lira artışla 30 trilyon 366 milyar 496 milyon 277 bin liradan 30 trilyon 868 milyar 222 milyon 894 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 3,73 artarak 16 trilyon 702 milyar 507 milyon 897 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,88 azalarak 10 trilyon 372 milyar 330 milyon 117 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 267 milyar 759 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 28 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında 15 Mayıs itibarıyla 476 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,17 azalışla 6 trilyon 281 milyar 956 milyon 309 bin liraya indi.

Söz konusu kredilerin 777 milyar 758 milyon 478 bin lirası konut, 44 milyar 226 milyon 665 bin lirası taşıt, 2 trilyon 383 milyar 393 milyon 137 bin lirası ihtiyaç kredileri ve 3 trilyon 76 milyar 578 milyon 29 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Mayıs ile biten haftada 99 milyar 746 milyon 95 bin lira artarak 24 trilyon 928 milyar 225 milyon 172 bin liradan 25 trilyon 27 milyar 971 milyon 267 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

