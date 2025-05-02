Bankacılık Sektörü 216 Milyar Kar Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörü 216 Milyar Kar Elde Etti

Mart sonunda bankacılık sektörünün net karı 216 milyar lira, aktif büyüklüğü 36 trilyon lira.

02.05.2025 15:09
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Bankacılık sektörünün mart sonu itibarıyla dönem net karı 216 milyar 114 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Mart 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 3 trilyon 474 milyar 278 milyon lira artarak 36 trilyon 131 milyar 512 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler mart ayı itibarıyla 17 trilyon 633 milyar 383 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 765 milyar 848 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 11,9 artarak 21 trilyon 145 milyar 469 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 6,5 artışla 3 trilyon 86 milyar 863 milyon liraya ulaştı.

Mart sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 216 milyar 114 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,63 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörü 216 Milyar Kar Elde Etti - Son Dakika

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