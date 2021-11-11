Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 201 milyar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 999 milyon lira artarak 4 trilyon 200 milyar 981 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Kasım itibarıyla 28 milyar 999 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 171 milyar 982 milyon liradan 4 trilyon 200 milyar 981 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 41 milyar 616 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 374 milyar 631 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Kasım itibarıyla 2 milyar 216 milyon lira artarak 745 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 286 milyar 636 milyon lirası konut, 14 milyar 84 milyon lirası taşıt ve 444 milyar 629 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 615 milyon lira artarak 626 milyar 30 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,04 artarak 188 milyar 953 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 78 milyar 291 milyon lirası taksitli, 110 milyar 662 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 274 milyon lira artarak 153 milyar 348 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 118 milyar 229 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 184 milyon lira azalarak 840 milyar 245 milyon lira oldu.