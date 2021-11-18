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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu

18.11.2021 14:43
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 48 milyar 472 milyon lira artarak 4 trilyon 249 milyar 453 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 48 milyar 472 milyon lira artarak 4 trilyon 249 milyar 453 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Kasım itibarıyla 48 milyar 472 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 200 milyar 981 milyon liradan 4 trilyon 249 milyar 453 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 120 milyar 428 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 495 milyar 59 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 631 milyar lirayı aştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Kasım itibarıyla 5 milyar 435 milyon lira artarak 750 milyar 784 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 288 milyar 297 milyon lirası konut, 14 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 448 milyar 435 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 244 milyon lira artarak 631 milyar 274 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,74 artarak 192 milyar 246 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 78 milyar 504 milyon lirası taksitli, 113 milyar 742 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 127 milyon lira artarak 153 milyar 474 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 119 milyar 113 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 113 milyon lira artarak 840 milyar 358 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Kasım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu - Son Dakika
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