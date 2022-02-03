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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 972 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 972 milyar lira oldu

03.02.2022 14:31
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 972 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 897 milyon lira artarak 4 trilyon 972 milyar 229 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 897 milyon lira artarak 4 trilyon 972 milyar 229 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Ocak itibarıyla 33 milyar 897 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liradan 4 trilyon 972 milyar 229 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 14 milyar 270 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 429 milyar 204 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 777 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Ocak itibarıyla 2 milyar 318 milyon lira artarak 776 milyar 652 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 300 milyar 740 milyon lirası konut, 12 milyar 713 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 199 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 701 milyon lira yükselerek 700 milyar 75 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artarak 210 milyar 681 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 85 milyar 944 milyon lirası taksitli, 124 milyar 737 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 465 milyon lira artarak 160 milyar 950 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 831 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 13 milyar 100 milyon lira artarak 965 milyar 791 milyon lira oldu.

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Kredi Kartı, Kredi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 972 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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