 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 11 Trilyon 630 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 11 Trilyon 630 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak, 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Aralık itibarıyla 150 milyar 797 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liradan 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 169 milyar 86 milyon lira arttı. Yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 843 milyar 81 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 513 milyar 751 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Aralık itibarıyla 15 milyar 847 milyon lira artışla 1 trilyon 513 milyar 751 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 351 milyon lirası konut, 95 milyar 807 milyon lirası taşıt ve 979 milyar 593 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 722 milyon lira artarak 1 trilyon 384 milyar 737 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 5 artışla 1 trilyon 154 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 499 milyar 596 milyon lirasını taksitli, 655 milyar 326 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Yasal öz kaynaklar arttı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 16 milyar 326 milyon lira artarak 191 milyar 428 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 150 milyar 534 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 176 milyon lira artarak 2 trilyon 444 milyar 278 milyon lira oldu.

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 11 Trilyon 630 Milyar Liraya Yükseldi
05.01.2024 - 14:52,
Abone Ol

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak, 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Aralık itibarıyla 150 milyar 797 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liradan 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 169 milyar 86 milyon lira arttı. Yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 843 milyar 81 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 513 milyar 751 milyon liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Aralık itibarıyla 15 milyar 847 milyon lira artışla 1 trilyon 513 milyar 751 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 351 milyon lirası konut, 95 milyar 807 milyon lirası taşıt ve 979 milyar 593 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 722 milyon lira artarak 1 trilyon 384 milyar 737 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 5 artışla 1 trilyon 154 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 499 milyar 596 milyon lirasını taksitli, 655 milyar 326 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 16 milyar 326 milyon lira artarak 191 milyar 428 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 150 milyar 534 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 176 milyon lira artarak 2 trilyon 444 milyar 278 milyon lira oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 11 Trilyon 630 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika


15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:03
Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı

Son Dakika
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 15:42:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 11 Trilyon 630 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement