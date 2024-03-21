Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 12 Trilyon 661 Milyar 755 Milyon Liraya Yükseldi

Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 69 milyar 134 milyon lira artarak 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 69 milyar 134 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 592 milyar 620 milyon liradan 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 217 milyar 527 milyon lira artarak 15 trilyon 541 milyar 566 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 594 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Mart itibarıyla 1 milyar 691 milyon lira azalışla 1 trilyon 594 milyar 241 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 441 milyar 261 milyon lirası konut, 92 milyar 761 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 60 milyar 219 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 23 milyon lira artarak 1 trilyon 574 milyar 46 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 azalışla 1 trilyon 309 milyar 721 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 581 milyar 626 milyon lirasını taksitli, 728 milyar 95 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 153 milyon lira azalarak 195 milyar 127 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 399 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 89 milyon lira artarak 2 trilyon 710 milyar 426,5 milyon lira oldu.