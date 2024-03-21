Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 12 Trilyon 661 Milyar 755 Milyon Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 69 milyar 134 milyon lira artarak 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 69 milyar 134 milyon lira artış gösterdi.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 592 milyar 620 milyon liradan 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 217 milyar 527 milyon lira artarak 15 trilyon 541 milyar 566 milyon liraya yükseldi.
Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 594 milyar lira oldu
Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Mart itibarıyla 1 milyar 691 milyon lira azalışla 1 trilyon 594 milyar 241 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 441 milyar 261 milyon lirası konut, 92 milyar 761 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 60 milyar 219 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 23 milyon lira artarak 1 trilyon 574 milyar 46 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 azalışla 1 trilyon 309 milyar 721 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 581 milyar 626 milyon lirasını taksitli, 728 milyar 95 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
Yasal öz kaynaklar arttı
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 153 milyon lira azalarak 195 milyar 127 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 399 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 89 milyon lira artarak 2 trilyon 710 milyar 426,5 milyon lira oldu.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Niğde'de bal ormanı kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik, ormanlık alanın kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 8'ini oluşturduğunu belirtti ve bal ormanı kurulumuyla bu oranın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı. Karar metnindeki, 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.' ifadesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu. TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu. Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Baltimore şehrinde terk edilmiş evler şehir sakinlerine tanesi 1 dolara satılacak. Proje, suç oranlarının yüksek olduğu ve boş ev fazlası olan mahalleleri canlandırmayı amaçlıyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Markantalya AVM'nin kule binasındaki 3 taşınmaz ile menkullerin satış sürecini tamamladı. Müflis Asya Katılım Bankası AŞ, 72 milyon 500 bin lira teklif vererek bu taşınmazları satın aldı. İflas masası, müflis şirketin mal varlığını değerlendirip, alacaklılara ödemeleri yapıyor ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştiriyor.
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