Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 67 milyar 879 milyon lira artarak 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat itibarıyla 67 milyar 879 milyon lira artış gösterdi.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 941 milyar 108 milyon liradan 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalararası dahil geçen hafta 4 milyar 613 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 14 trilyon 866 milyar 442 milyon lira oldu.
Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 539 milyar liraya yükseldi
Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Şubat itibarıyla 5 milyar 811 milyon lira artışla 1 trilyon 538 milyar 994 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 341 milyon lirası konut, 93 milyar 786 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 7 milyar 866 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 23 milyar 776 milyon lira artarak 1 trilyon 471 milyar 481 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 251 milyar 91 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 545 milyar 866 milyon lirasını taksitli, 705 milyar 224 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
Yasal öz kaynaklar arttı
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 970 milyon lira artarak 197 milyar 55 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 160 milyar 500 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 309 milyon lira artarak 2 trilyon 619 milyar 151 milyon lira oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 12 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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