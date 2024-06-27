Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 55 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 55 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran haftası 55 milyar 219 milyon lira azalarak 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde toplam mevduat ise 101 milyar 324 milyon lira artarak 16 trilyon 493 milyar 105 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı ise 1 trilyon 703 milyar 248 milyon liraya geriledi.

27.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran haftası 55 milyar 219 milyon lira azalarak 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 21 Haziran itibarıyla 55 milyar 219 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 683 milyar liradan, 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 101 milyar 324 milyon lira artarak 16 trilyon 493 milyar 105 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 703,2 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 21 Haziran itibarıyla 1 milyar lira düşüşle 1 trilyon 703 milyar 248 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 446 milyar 494 milyon lirası konut, 90 milyar 3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 166 milyar 750 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 436 milyon lira azalarak 1 trilyon 686 milyar 227 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 azalışla 1 trilyon 435 milyar 150 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 884 milyon lirasını taksitli, 915 milyar 266 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 479 milyon lira artışla 214 milyar 896 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 80 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 834 milyon lira yükselerek 2 trilyon 947 milyar 563 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1,7 oranında 35 milyar 775 milyon liralık azalışla 2 trilyon 32 milyar 788 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA

21 Haziran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 55 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 55 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement