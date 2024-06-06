Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 181,7 milyar lira azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 181,7 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 181,7 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 181,7 milyar lira azalarak 16 trilyon 452,7 milyar liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,02 düşüş gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,35 azaldı. Aynı dönemde tüketici kredileri ve kredi kartı bakiyesi ise artış gösterdi.

06.06.2024 15:07
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 181,7 milyar lira azalarak 16 trilyon 452,7 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 31 Mayıs ile biten haftada 181 milyar 692 milyon 824 bin lira azalışla 16 trilyon 452 milyar 660 milyon 725 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,02 düşüşle 9 trilyon 652 milyar 137 milyon 969 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,35 azalışla 6 trilyon 62 milyar 870 milyon 17 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 197 milyar 874 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 167 milyar 388 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 31 Mayıs itibarıyla 3 milyar 335 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,28 artarak 1 trilyon 599 milyar 172 milyon 704 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,36 yükselişle 1 trilyon 517 milyar 660 milyon 624 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,83 artışla 1 trilyon 921 milyar 306 milyon 446 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 630 milyon 453 bin lirası konut, 70 milyar 648 milyon 279 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 124 milyar 893 milyon 972 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Mayıs ile biten haftada 127 milyar 215 milyon 652 bin lira artarak 13 trilyon 61 milyar 190 milyon 678 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,40 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 181,7 milyar lira azaldı - Son Dakika

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