Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 57,5 milyar lira artarak 4 trilyon 499,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 5 Kasım ile biten haftada 57 milyar 468 milyon 951 bin lira artarak 4 trilyon 499 milyar 601 milyon 796 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,06 artışla 1 trilyon 894 milyar 20 milyon 972 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,39 yükselişle 2 trilyon 445 milyar 920 milyon 976 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 698 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 233 milyar 302 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 5 Kasım itibarıyla 943 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,30 artarak 707 milyar 18 milyon 307 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,74 artışla 578 milyar 72 milyon 995 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,61 yükselişle 272 milyar 13 milyon 606 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 262 milyar 86 milyon 55 bin lirası konut, 9 milyar 335 milyon 921 bin lirası taşıt ve 435 milyar 596 milyon 331 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Kasım ile biten haftada 29 milyar 100 milyon 544 bin lira artarak 4 trilyon 68 milyar 542 milyon 59 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,02 artış kaydetti.