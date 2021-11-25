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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

25.11.2021 14:57
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 215,4 milyar lira artarak 4 trilyon 822,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 215,4 milyar lira artarak 4 trilyon 822,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Kasım ile biten haftada 215 milyar 375 milyon 132 bin lira artarak 4 trilyon 822 milyar 315 milyon 920 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,06 azalışla 1 trilyon 931 milyar 625 milyon 370 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 7,75 yükselişle 2 trilyon 717 milyar 159 milyon 579 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 157 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 235 milyar 40 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 19 Kasım itibarıyla 524 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 artarak 712 milyar 386 milyon 360 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,94 artışla 599 milyar 505 milyon 26 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,01 yükselişle 275 milyar 487 milyon 357 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 264 milyar 189 milyon 313 bin lirası konut, 9 milyar 200 milyon 554 bin lirası taşıt ve 438 milyar 996 milyon 493 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Kasım ile biten haftada 162 milyar 780 milyon 731 bin lira artarak 4 trilyon 274 milyar 918 milyon 969 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,43 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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