Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 227,6 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 227,6 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 227,6 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 182,7 milyar lira artarak 16 trilyon 227,6 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artış gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,42 arttı. Aynı dönemde tüketici kredileri ve taksitli ticari kredilerde de artış yaşandı.

26.04.2024 15:37
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 182,7 milyar lira artarak 16 trilyon 227,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 19 Nisan ile biten haftada 182 milyar 735 milyon 496 bin lira artışla 16 trilyon 227 milyar 590 milyon 316 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 yükselişle 8 trilyon 898 milyar 631 milyon 63 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,42 artışla 6 trilyon 596 milyar 22 milyon 634 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 213 milyar 960 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 181 milyar 782 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Nisan itibarıyla 1 milyar 56 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,44 artarak 1 trilyon 533 milyar 987 milyon 927 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,24 yükselişle 1 trilyon 464 milyar 469 milyon 622 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,41 azalışla 1 trilyon 809 milyar 132 milyon 186 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 400 milyar 787 milyon 187 bin lirası konut, 67 milyar 732 milyon 234 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 65 milyar 468 milyon 506 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Nisan ile biten haftada 5 milyar 549 milyon 64 bin lira azalarak 12 trilyon 443 milyar 380 milyon 781 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,03 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 227,6 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika

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