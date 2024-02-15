Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2,1 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 2,1 milyar lira azalarak 15 trilyon 277,8 milyar liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 9 Şubat ile biten haftada 2 milyar 73 milyon 144 bin lira azalışla 15 trilyon 277 milyar 796 milyon 991 bin liraya indi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 düşüşle 8 trilyon 636 milyar 912 milyon 535 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,4 artışla 6 trilyon 16 milyar 469 milyon 491 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 101 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 747 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 9 Şubat itibarıyla 31 milyon dolarlık artış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 452 milyar 20 milyon 53 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,7 yükselişle 1 trilyon 343 milyar 457 milyon 536 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,2 artışla 1 trilyon 649 milyar 525 milyon 925 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 932 milyon 629 bin lirası konut, 71 milyar 43 milyon 925 bin lirası taşıt ve 986 milyar 43 milyon 499 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Şubat ile biten haftada 60 milyar 599 milyon 971 bin lira artarak 11 trilyon 553 milyar 574 milyon 403 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,2 artış kaydetti.
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