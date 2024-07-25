Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 95 Milyar Lira Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 95 Milyar Lira Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 95 milyar lira artarak 17 trilyon 245 milyar 138 milyon 346 bin liraya yükseldi. Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,02 artış gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,47 arttı. Tüketici kredileri ve kredi kartı bakiyesi ise düşüş gösterdi.

25.07.2024 15:35
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 95 milyar lira artarak 17 trilyon 245 milyar 138 milyon 346 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 19 Temmuz ile biten haftada 94 milyar 701 milyon 877 bin lira artışla 17 trilyon 245 milyar 138 milyon 346 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,02 artışla 10 trilyon 357 milyar 159 milyon 596 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,47 artışla 6 trilyon 145 milyar 8 milyon 819 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 22 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 163 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Temmuz itibarıyla 349 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,67 azalarak 1 trilyon 640 milyar 684 milyon 709 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,59 düşüşle 1 trilyon 587 milyar 668 milyon 832 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,12 azalışla 1 trilyon 926 milyar 109 milyon 189 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 445 milyon 934 bin lirası konut, 67 milyar 496 milyon 12 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 168 milyar 742 milyon 763 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Temmuz ile biten haftada 40 milyar 612 milyon 87 bin lira azalarak 13 trilyon 59 milyar 452 milyon 327 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,30 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 95 Milyar Lira Arttı - Son Dakika

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