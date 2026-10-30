Bankacılıkta kredi hacmi 98 milyar 51 milyon lira artarak 28,8 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
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Bankacılıkta kredi hacmi 98 milyar 51 milyon lira artarak 28,8 trilyon liraya ulaştı

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BDDK'nın haftalık bültenine göre toplam kredi hacmi 23 Ekim itibarıyla 98 milyar 51 milyon lira artarak 28 trilyon 776 milyar 556 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri aynı dönemde 35 milyar 392 milyon lira artışla 3 trilyon 524 milyar 535 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Ekim itibarıyla 28,8 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 23 Ekim itibarıyla 98 milyar 51 milyon lira artarak 28 trilyon 678 milyar 505 milyon liradan 28 trilyon 776 milyar 556 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 256 milyar 64 milyon lira azalarak 33 trilyon 108 milyar 373 milyon liradan 32 trilyon 852 milyar 309 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 525 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 35 milyar 392 milyon lira artarak 3 trilyon 524 milyar 535 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 850 milyar 580 milyon lirası konut, 43 milyar 124 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 630 milyar 831 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 908 milyon lira azalarak 4 trilyon 349 milyar 841 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 23 milyar 948 milyon lira artışla 3 trilyon 414 milyar 194 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 316 milyar 324 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 97 milyar 870 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 19 milyar 473 milyon lira artışla 965 milyar 84 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 700 milyar 910 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 36 milyar 463 milyon lira artarak 6 trilyon 187 milyar 19 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Bankacılıkta kredi hacmi 98 milyar 51 milyon lira artarak 28,8 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
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