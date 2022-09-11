Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek - Son Dakika
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Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek

11.09.2022 19:40

Bankalar tarafından emekliliklere yönelik verilen promosyonlarla ilgili önemli gelişmeler gündemde. Şu sıralar 7 bin 500 TL civarında verilen emekli promosyonlarının ocak ayıyla birlikte 10 bin TL'yi aşacağı düşünülüyor.

Türkiye'de özel bankalar arasında başlayan emekli promosyonu yarışı, giderek büyüyor. Bankalar ağustos ayında bitmesi beklenen kampanyaları, uzatma kararı aldı. Bu gelişme en çok emeklileri sevindirirken, promosyonlarla ilgili ocak ayında daha önemli gelişmeler yaşanacağı ifade edilmeye başlandı.

HEDEFİNİ TUTTURAN GERİ ÇEKİLDİ AMA ARTIRANLAR VAR

Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı aşağı çekerken, bazıları ise daha da artırdı. Senede 2 kez zam alan emekli zammı hesabı yapan bankaların Ocak 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye bastığı belirtildi.

ENFLASYON RAKAMLARINI BAZ ALIYORLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamı doğrultusunda zam alıyor. Emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar artan maaşlar karşısında müşteri kazanma isteğiyle promosyon yarışına girdi.

10 BİN TL'Yİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek. Bankaların da emekli maaş oranına göre promosyonlara zam yapması ve promosyon miktarlarının 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

ANKETE GÖRE OCAK ZAMMI YÜZDE 19,84 OLACAK

TCMB'nin bu verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,84 olarak hesaplandı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı yüzde 19,84 olacak ve maaşlardaki yıllık artış yüzde 70'in üzerine çıkacak.

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Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek - Son Dakika
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