İlk yarıda 1,44 trilyon liralık kartlı ödeme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İlk yarıda 1,44 trilyon liralık kartlı ödeme yapıldı

05.08.2022 09:08
İlk yarıda 1,44 trilyon liralık kartlı ödeme yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 1,44 trilyon lira tutarında kartlı ödeme gerçekleştirildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 1,44 trilyon lira tutarında kartlı ödeme gerçekleştirildi.

BKM, 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.

En hızlı büyüyen sektörler hava yolu ve konaklama

Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL'lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yollarını, sırasıyla konaklama, yemek, akaryakıt istasyonları ve kuyumculuk sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına çıkarak 402 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemelerde, 2021'in ilk 6 ayına göre yüzde 113 büyüme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.

Her 3 ödemeden 2'si temassız

Mağaza içinde yapılan her 3 kartlı ödemeden 2'sinde temassız ödeme tercih ediliyor. Temassız ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 2,86 milyara ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63'e yükseldi.

Yılın ilk yarısında Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın 3 katına ulaşarak 153 milyar TL oldu. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 1,752 TL'ye yükseldi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk yarıda 1,44 trilyon liralık kartlı ödeme yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:41 Tahıl taşıyan 3 gemi, denetimden geçmek üzere Ukrayna'dan Türkiye'ye hareket etti
08:26 Brent petrolde büyük düşüş! Motorin ve benzin fiyatlarına da yansıyacak
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var
07:43 Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 09:08:39. #1.13#
SON DAKİKA: İlk yarıda 1,44 trilyon liralık kartlı ödeme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement