Bankalardaki kur korumalı hesaplar 2,1 trilyon liraya çıktı - Son Dakika
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Bankalardaki kur korumalı hesaplar 2,1 trilyon liraya çıktı

05.05.2023 21:35

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıklamasına göre, bankalardaki kur korumalı mevduat ve katılma hesapları tutarı, geçen hafta 1 trilyon 979 milyar 792 milyon liradan 2 trilyon 117 milyar 590 milyon liraya çıktı.

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankalardaki toplam kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 777 milyar 108 milyon liradan 8 trilyon 889 milyar 16 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki mevduat tutarı ise 10 trilyon 266 milyar 335 milyon liradan 10 trilyon 347 milyar 362 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Tüketici kredileri ise geçen hafta 1 trilyon 298 milyar 425 milyon liradan 1 trilyon 319 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde bireysel kredi kartları 604 milyar 626 milyon liradan 630 milyar 489 milyon liraya yükseldi.

BANKALARIN TAKİPTEKİ ALACAKLARI YÜKSELDİ

BDDK verilerine göre, geçen hafta bankaların takipteki alacakları 161 milyar 333 milyon liradan 170 milyar 189 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacak miktarı bir haftada 8 milyar 856 milyon lira artış kaydetti.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YENİ REKOR

Bu arada, bankalardaki kur korumalı mevduat ve katılma hesapları tutarı da geçen hafta bir önceki haftaya göre 197 milyar 798 milyon lira arttı. Böylece, kur korumalı mevduat ve katılım hesapları tutarı geçen hafta 1 trilyon 979 milyar 792 milyon liradan 2 trilyon 117 milyar 590 milyon liraya çıktı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Ekonomi Bankalardaki kur korumalı hesaplar 2,1 trilyon liraya çıktı - Son Dakika


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