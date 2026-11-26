Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Kasım itibarıyla 29 trilyon 284 milyar 323 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 20 Kasım itibarıyla 9 milyar 892 milyon lira azalarak 29 trilyon 294 milyar 215 milyon liradan 29 trilyon 284 milyar 323 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 531 milyar 82 milyon lira azalarak 33 trilyon 317 milyar 772 milyon liradan 32 trilyon 786 milyar 689 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 589 milyar lira olarak tespit edildi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 4 milyar 816 milyon lira azalarak 3 trilyon 588 milyar 662 milyon liraya geriledi.

Bu tutarın 859 milyar 368 milyon lirası konut, 43 milyar 239 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 686 milyar 55 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 909 milyon lira azalarak 4 trilyon 593 milyar 795 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 61 milyar 985 milyon lira azalışla 3 trilyon 475 milyar 688 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 332 milyar 953 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 142 milyar 734 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 16 milyar 32 milyon lira artışla 1 trilyon 22 milyar 299 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 746 milyar 25 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 82 milyar 637 milyon lira artarak 6 trilyon 300 milyar 598 milyon liraya yükseldi.