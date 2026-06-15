ÇEF 2026, Balkan İş Forumu\'nda tanıtıldı

Bulgaristan'ın Bansko kentinde düzenlenen Balkan İş Forumu'nun ikinci gün programı, kamu temsilcileri, iş dünyası kuruluşları ve bölge ülkelerinden çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırım ve Endüstri Bakanı Aleksandar Pulev, Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bansko Belediye Başkanı Stoycho Banenski, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Flibe Ateşesi Armağan Al, Selanik Ateşesi Dr. Gülcan İren, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Fikret İnce, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu, Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Av. Viktor Gugushev, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Mangır, Bünyamin Fırat ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

"Tüm paydaşlarımız davetlidir"

Açılış konuşmalarının ardından "Teknoloji ve Yapay Zekanın Ekonomik Büyüme ve Rekabet Gücüne Etkileri" konulu panel gerçekleştirildi. Program, "Ulaşım, Lojistik ve Endüstriyel Sistemler" paneli ile devam ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in konuşmacı olarak yer aldığı "Balkan İş Birliği" panelinde bölgesel ekonomik iş birlikleri ele alındı. Panelde konuşan Oda Başkanı Çetin, Balkan coğrafyasının ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ortak kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti. Konuşmasında bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na (ÇEF 2026) da değinen Başkan Çetin, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, sanayicilerimizi, yatırımcıları ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir. Balkan ülkeleri başta olmak üzere uluslararası katılımı her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz. Bölgemizin üretim gücünü ve sanayi potansiyelini tanıtacağımız ÇEF 2026'ya tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. Program kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, bölgesel ticaret hacminin artırılması, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ülkeler arası ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - SOFYA