"Barış müzakereleri altının ve dövizin geleceğini etkileyebilir" - Son Dakika

Barış müzakerelerinin altın ve dövizin geleceğini etkileyebileceği ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın başlangıcından itibaren altın, petrol ve döviz piyasalarında dalgalanma görüldü. Altın ve döviz piyasaları hakkında konuşan Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer, savaşın ve müzakerelerin etkisinden bahsetti. Müzakerelerin sonucuna göre altının ve dövizin geleceğinin belli olacağını belirten Yönlüer, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an piyasalar çok dalgalı ve tutarsız bir seyirde devam ediyor. Bunun hem dış etkenlerle hem de iç piyasadaki ekonomi durumuyla ilgisi var. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş, en büyük dış etken olarak yerini koruyor. Petrol fiyatları gibi altın fiyatları da savaşın başladığı dönemden itibaren yükselişe geçti. Daha sonra yapılan barış müzakereleri ile petrol ve altın fiyatlarında gerilemeler oldu. Görüşmelerde uzun vadede olumlu süreç yaşanırsa altın fiyatlarını biraz daha düşürebilir. Fakat uzlaşma olmaz ve savaş süreci uzarsa altın ve döviz fiyatlarında yükseliş görülebilir. İç piyasada faizin artırılması veya sabit kalması, altın ve döviz piyasasını etkiliyor. Seçim dönemine kadar hafif yükseliş veya hafif düşüler görülmesi muhtemeldir. Seçimden sonra ne olacağını bilemiyoruz. Bazı şeyleri öngörmek zor oluyor. Genel hatlarla şuanda bir düşüş söz konusu. Barış müzakereleri altının ve dövizin geleceğini etkileyebilir. Barış yapılırsa düşüş olmasını bekliyoruz, fakat savaş devam ederse yükseliş olabilir." - ESKİŞEHİR