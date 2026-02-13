Bartın Akaryakıt İstasyonları Satışa Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bartın Akaryakıt İstasyonları Satışa Çıkıyor

13.02.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMSF, Bartın'daki akaryakıt istasyonlarını 97.4 milyon lira muhammen bedelle satışa sundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı Mustafa Çiftçi Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait mal, hak ve varlıklardan oluşan "Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa sundu.

TMSF'nin Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Bartın ilinde akaryakıt ve otogaz bayilik sözleşmelerine istinaden işletilmekte olan iki adet akaryakıt istasyonunu işletme faaliyetlerine özgülenmiş bulunan mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhalede muhammen bedel 97 milyon 400 bin lira, katılım teminatı ise 9 milyon 740 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için en geç 10 Mart 2026 saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 11 Mart 2026'da saat 11.00'de fonun İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Bartın, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın Akaryakıt İstasyonları Satışa Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Benzin pompaya yansıdı İşte akaryakıtta güncel fiyatlar Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Enes Batur gözaltına alındı Enes Batur gözaltına alındı
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 00:55:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Bartın Akaryakıt İstasyonları Satışa Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.