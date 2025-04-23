Bartın'da Enerji Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bartın'da Enerji Altyapısı Güçleniyor

Bartın\'da Enerji Altyapısı Güçleniyor

Başkent EDAŞ, 2024'te Bartın'da enerji altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

23.04.2025 11:17
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Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Bartın'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Karadeniz Bölgesi'nin kıyısında yer alan, orman varlıkları ve madencilik faaliyetleriyle öne çıkan Bartın, doğal güzellikleri kadar gelişen sanayisi ve artan enerji ihtiyacıyla da dikkat çekiyor. Bu dinamik yapıya uygun şekilde, kentte kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Bartın'ın enerji altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren üç dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, 150 bini aşkın Bartınlı müşteriye güvenli, kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için yatırımlarına devam etti.

2024 yılı boyunca Bartın genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bin 539 trafo ve 7 bin 521 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir enerji sağlamak adına bakım, yenileme ve yatırım faaliyetleri hayata geçirildi. Aynı zamanda, iklim dostu adımlar ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda projeler sürdürüldü.

Bartın'da enerji altyapısı daha da güçleniyor

Ormanlık alanların yoğun olduğu coğrafyada, mevsimsel ve çevresel koşulların enerji iletimini zorlaştırdığı bölgelerde şirket, dayanıklı altyapılar kurarak kesintisiz enerji arzını garanti altına aldı. Bartın'ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplam 2 bin 32 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirilirken; 26 pano, 58 trafo ve 43 dağıtım merkezinde bakım çalışmaları yapıldı. Aynı dönemde, 465 kilometrelik enerji hattı gözden geçirilerek altyapı daha sağlam hale getirildi. Yatırımlar kapsamında ise, 141 kilometrelik yeni yer altı kablosu döşendi, bin 845 yeni aydınlatma armatürü montajı tamamlandı. Ayrıca, 176 yeni pano ve 40 yeni trafo merkezi kurularak enerji dağıtım ağı genişletildi ve modernize edildi. Tüm bu çalışmalar, şirketin 2024 yılı için belirlediği hedeflerin gerçekleşmesini sağladı.

Dijital dönüşümle verimlilik artıyor

Enerji sektöründe dijitalleşmenin öncülerinden olan şirket, Bartın'da da operasyonel verimliliği artıran teknolojik çözümleri hayata geçirdi. Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, olası afet ve kriz durumlarında kesintisiz iletişim sağlayarak bölgedeki enerji yönetimine stratejik katkı sundu. Ayrıca, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital platformlardan ChatVolt uygulaması sayesinde kullanıcılar, hızlı ve etkin hizmete kolayca erişim sağladı.

7/24 erişilebilir ve müşteri odaklı hizmet anlayışı

Şirket, Bartın'daki abonelerine 7 gün 24 saat ulaşılabilir bir hizmet sunmak için dijital kanalları aktif biçimde kullanıyor. baskentedas.com.tr, ChatVolt web platformu, Başkent 186 mobil uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden tüm talepleri dinleyip çözüme kavuşturuyor. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden de müşteri etkileşimini sürdürüyor.

Bartın'ın enerji geleceği için yatırımlar sürüyor

Doğa turizminin her geçen gün arttan Bartın'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına şirket, insan ve çevre odaklı vizyonuyla altyapı yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Enerji, Son Dakika

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