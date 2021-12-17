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Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor - Son Dakika

Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor

17.12.2021 09:47
Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Vertigo yani baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Vertigo yani baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Her baş dönmesi iç kulak kristallerinden kaynaklanmayabilir. Baş dönmesi şikayetiniz varsa sadece Kulak Burun Boğaz değil Nöroloji Bölümü'ne de başvurmalısınız." ifadesini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bıçak, vertigonun bilinenin aksine bir hastalık değil sadece bir belirti olduğuna dikkat çekti.

Bıçak, vertigo tedavisine ilişkin internette var olan bu bilgiler hakkında "Bu bilgilerde BPPV yani iç kulak kristallerinde kayma olarak bilinen ile ilişkili bir durumdan genelde bahsedilir. BPPV tedavisi hekim odasında muayene masasında hemen düzeltilebilen ve sonuçları çok yüz güldürücü Epley manevrası ile yapılır. KBB uzmanlarının yanı sıra bu konuda eğitim almış olan deneyimli nöroloji uzmanları tarafından da yapılır." ifadelerini kullandı.

"Migrende de vertigo yaşayabilirsiniz"

Vertigonun farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini ve migrende de vertigo yaşanabileceğini vurgulayan Bıçak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vertigo denilince hemen akla iç kulak kristallerinin kayması olarak bilinen bening paroksismal pozisyonel vertigo geliyor. Pek çok hastada iç kulak patolojileri vertigoya neden olsa da vertigo (baş dönmesi) beyin ve sinir hastalıkları ile ilgili pekçok hastalıkta karşılaştığımız bir durumdur. Mesela toplumda çok sık görülen migren bile vertigo olabilir. Bu durum migrenöz vertigo (vestibüler migren) olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra MS (Multiple Skleroz), özellikle beyin sapı ve beyincik başta olmak üzere beyin damar tıkanıklıkları veya beyin kanaması durumlarında da vertigo görülebilir. Yine bu bölgelerde başta olmak üzere beyin ve beyincikte yer kaplayıcı tümör, kist veya damarsal patolojiler de vertigo yapabilir."

Bıçak, sadece baş dönmesi ve bulantı varsa bu durumun daha çok iç kulak kristalleri ile ilgili olabileceğini ifade ederek, "O anda ani hareketlerden kaçınılması buradaki en önemli uyarımızdır. Çünkü hastalık hareketle tetiklenebilir. Ancak baş dönmesi yanı sıra görme bozukluğu, vücudun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük, konuşma veya anlama bozukluğu, yüzde asimetri gibi ek şikayetler de varsa inme açısından temkinli olunmalı ve hemen 112 aranmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nöroloji Bölümü, Üniversite, Korkut, Kbb, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor - Son Dakika Ekonomi


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