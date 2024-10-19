Başarısızlık Zirvesi 2024: Deneyimler Paylaşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Başarısızlık Zirvesi 2024: Deneyimler Paylaşıldı

Başarısızlık Zirvesi 2024: Deneyimler Paylaşıldı

Lider isimler gençlerle başarısızlık ve öğrenme üzerine deneyimlerini paylaştı.

19.10.2024 18:46
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Başarısızlık Zirvesi 2024'te, alanında lider isimler gençlerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Gençlik Platformundan yapılan açıklamaya göre, Başarısızlık Zirvesi 2024, başarısızlıklarla baş etmeyi öğrenmiş alanında lider isimleri gençlerle bir araya getirdi.

Türkiye'nin ilk ve sayılı 18 yaş altı derneklerinden birisi olan İstanbul Gençlik Platformunca gerçekleştirilen Başarısızlık Zirvesi'nde, gençlerle bir araya gelen isimler, başarıya giden yolda yaşadıkları deneyimleri gençlerle paylaştı.

Bu yılki zirvede, başarısızlıkların nasıl fırsata dönüştürülebileceği, kriz dönemlerinde alınan derslerin uzun vadeli başarılara nasıl evrildiği ve hata yapmanın yenilikçi düşünme üzerindeki etkileri gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Zirveye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, LCW e-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Genel Müdürü Ömür Kula, Paris Olimpiyatları Gümüş Madalya Sahibi Olimpik Boksör Hatice Akbaş ve Gazeteci Candaş Tolga Işık katıldı.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar, etkinliği gerçekleştirmedeki hedeflerinin cumhuriyetin ikinci yüzyılında hayal kurmaktan korkmayan, başarısız olacağım kaygısı duymadan bu ülke için bir değer yaratmak isteyen gençlere umut ve ilham vermek olduğunu belirtti.

İstanbul Gençlik Platformu İcra Kurulu Başkanı Dilara Beyza Çınar da 13 yılda gerçekleştirilen önemli projeleri ve gençlere sundukları fırsatları anlattı.

Çınar, şu ana kadar 42 şehirde Oyuncak Kütüphaneleri kurduklarını, 13 binden fazla çocuğun kırtasiye ihtiyacını karşıladıklarını ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan 3 binden fazla çocuğun sosyal gelişimlerine katkı sunduklarını kaydetti.

Başarısızlığın önemine de değinen Çınar, "Başarısızlık, öğrenmenin ve gelişmenin bir parçasıdır. Başarısızlık korkusu, potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engeldir." ifadesini kullandı.

"Hata yapmaktan korkmamak gerektiğini öğrendim"

TÜSİAD Başkanı Turan da kendi deneyimlerini gençlerle paylaşarak, ilk işini kurduğu zaman ciddi baskılarla karşılaştığını aktardı.

Turan, "Bana sürekli 'Doğru düzgün bir işe gir' diyerek yönlendirmeye çalıştılar. Ancak ben inat ettim, kendime inandım ve direndim. Eğer direnmeseydim ve başarısızlığı kabul etseydim, bugün bu noktalara gelemezdim. Hata yapmaktan korkmamak gerektiğini öğrendim. Ayrıca, finansmanı olmayan hiçbir yatırıma girmemem gerektiğini anladım. Dünyayı ve ülkeyi değiştirmek istiyorsak, sivil toplumu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Demokrasinin geliştiği toplumlarda sivil toplum güçlenir, sivil toplum güçlendikçe de demokrasi gelişir. Gençlerin ve kadınların Türkiye'yi değiştireceğine inancım tam." açıklamalarında bulundu.

P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu da başarısızlığın aslında iyi yönetildiğinde başarıya giden yolda hediye olduğuna işaret etti.

Turnaoğlu, "Başarısızlığı doğru şekilde ele alırsak, ardından büyük başarıların gelmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden başarısızlığı asla ziyan etmemeliyiz. Kişisel olarak en büyük başarısızlığım, Ipana'nın diş macunu pazarındaki yüzde 70'lik payını kaybetmesiydi. Ancak, bu durum bana başarısız olduğumda oyunu değiştirmenin önemini öğretti. Başarısızlıkları, gerçeği olduğu gibi kabul ederek, itiraf etmek ve onları öğrenim fırsatlarına dönüştürmek gerekir. Bu süreçte öğrendiklerimizi belgeleyip, bu bilgilere dayalı olarak umudu yeniden tasarlamalıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, LCW E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, Paris Olimpiyatları Gümüş Madalya Sahibi Olimpik Boksör Hatice Akbaş ve Gazeteci Candaş Tolga Işık da gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Zirve'de ayrıca, bu yıl "Yılın Hayal Ortağı Ödülü" de takdim edildi.

İstanbul Gençlik Platformu'nun 6 Şubat Depremi sonrasında bu sene 23 Nisan'da Adıyaman'da gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği'ne verdikleri destek sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beyaz Fırın Üst Yöneticisi (CEO) Nathalie Stoyanof Suda ve Gokidy Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özaktaç'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Başarısızlık Zirvesi 2024: Deneyimler Paylaşıldı - Son Dakika

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