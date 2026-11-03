Başbakan Merz, Berlin'de 6 pistten 4'ünün yenisi yapılmadan kapatılmasını eleştirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'in havacılık altyapısını eleştirerek, "Dünyada başkentinin havalimanı altyapısına bu kadar kötü davranan başka bir ülke yok. Mevcut altı pistinden dördünü, yerine yenisini koymadan kapatan başka bir havalimanı bulunmuyor." dedi.

Berlin Ticaret ve Sanayi Odasının (IHK) düzenlediği konferansta konuşan Başbakan Merz, havacılık sektörünün küresel rekabet gücünü koruması için mali yüklerin hafifletilmesi ve altyapı eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet ortaklarının 1 Temmuz itibarıyla hava yolu taşımacılığı vergisindeki artışı geri çektiğini hatırlatan Merz, verginin tamamen kaldırılmasına yönelik bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bunun ikinci adımı da gelmeli. Bu mali yüklerle kendimize hiçbir iyilik yapmıyoruz çünkü Almanya'daki hava trafiği ülke dışındaki lokasyonlara kayıyor ve gelirler oraya gidiyor. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Dünyada başkentinin havalimanı altyapısına bu kadar kötü davranan başka bir ülke yok. Mevcut altı pistinden dördünü, yerine yenisini koymadan kapatan başka bir havalimanı bulunmuyor."

Merz, söz konusu vergi indiriminin federal bütçe üzerinde doğrudan etkileri olacağını kabul etmekle birlikte, Berlin'in tüm ulaşım hatlarında dünyaya daha iyi bağlanması gerektiğinin altını çizdi. Bunun ancak yıllar sürecek kararlı bir yatırım planlamasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Merz, federal hükümetin Emirates havayolu şirketinin Berlin'e uçuş gerçekleştirmesine izin vererek bu kente dördüncü havalimanı statüsü kazandırdığını söyledi.

Konutta kamulaştırma planlarına tepki

Konferansta iç politika ve ekonomi gündemine dair de değerlendirmelerde bulunan Friedrich Merz, Berlin eyaletinde kurulması muhtemel Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti (Die Linke) koalisyonunun konut şirketlerini kamulaştırma planlarına tepki gösterdi.

Mülkiyet hakkının güvenilir şekilde korunmasının ekonomik sistemin temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlatan Merz, şu uyarılarda bulundu:

"Almanya'da, ülkemizin başkentinde kamulaştırmanın açıkça tartışılması, Londra, Paris ve New York'taki sermaye piyasalarına kadar ulaşan olumsuz etkilere yol açıyor. Güven olmadan yatırım olmaz."

Kamulaştırma hamlelerinin ne yeni istihdam ne de yeni konut üreteceğini, aksine Almanya'nın küresel itibarını zedeleyeceğini savunan Merz, federal hükümetin bu tür kamulaştırmaları yasaklayan bir kanun tasarısı hazırladığını bildirdi.

Merz, taslakta hukuki olarak netleştirilmesi gereken tek konunun, olası bir kamulaştırma durumunda piyasa değerinin yüzde 100'ünün mü yoksa yüzde 80'inin mi tazmin edileceği hususu olduğunu kaydetti.