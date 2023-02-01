Basın İlan Kurumu, 1 Nisan'dan İtibaren İnternet Haber Sitelerine Resmi İlan ve Reklam Verebilecek

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet haber sitelerine resmi ilan ve reklam vermesine ilişkin yönetmelik değişikliği yayınlandı. Buna göre, BİK, 1 Nisan'dan itibaren internet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayınlatabilecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, BİK, yayını zorunlu resmi ilanları ve reklamları gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerinde de yayınlatabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Öte yandan, hazırlık görüşmelerine katılan Gazeteciler Cemiyeti de taslak halinde kabul edilen yönetmeliğemuhalefet şerhi düşmüş ve yargı yoluna başvuracağını açıklamıştı. Cemiyetin muhalefet şerhinde "Resmi ilan ve reklamların yayınlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik taslağı maalesef Anayasa'ya, yasalara, basın ve ifade özgürlüğüne, çalışma hürriyetine aykırıdır, apaçık bir hukuk ihlalidir" denilmişti.