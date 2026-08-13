Basın Sektörüne Yeni İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Basın Sektörüne Yeni İş Birliği Protokolü

Basın Sektörüne Yeni İş Birliği Protokolü
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BİK ve İş Kurumu, basın için iş başı eğitim protokolünü tanıttı. Nitelikli istihdam hedefleniyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Denizli İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda basın ve medya sektörüne yönelik yeni iş birliği protokolünün detaylarını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Basın İlan Kurumu öncülüğünde hayata geçirilen iş başı eğitim protokolüyle, gazete ve internet haber sitelerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve nitelikli istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Toplantıda konuşan BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, yürütülecek projenin basın kuruluşlarına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, İletişim Başkanlığımız ve Basın İlan Kurumumuz öncülüğünde iş başı eğitimine yönelik önemli bir protokol gerçekleştirildi. Burada temel amacımız, nitelikli istihdamın desteklenmesi ile gazete ve internet haber sitelerimizin maliyetlerinin düşürülerek yayın organlarımıza katkı sağlanmasıdır. Aktif İşgücü Hizmet İşbirliği Protokolü çerçevesinde; asistan, stajyer muhabir, foto muhabiri, uzman muhabir, sorumlu yazı işleri müdürü, editör, haber editörü, sayfa editörü, internet editörü, yazar ve haber redaktörü kadrolarında görev yapacak çalışanlarımız için destek sunulacak. 5 ve üzeri çalışanı bulunan kurumların doğrudan yararlanabileceği bu projenin sektörümüz açısından son derece kıymetli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi.

Küçük sektör temsilcilerine NİEP formülü

Denizli İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ise basın mensuplarına yönelik uygulanan iş başı eğitim programlarının normal süreden daha uzun tutulduğunu vurgulayarak desteklerin süresi ve şartları hakkında bilgi verdi. Belirlenen meslek gruplarında programdan 9 aya kadar yararlanılabileceğini ifade eden Çeliktaş, program sonunda katılımcıların istihdam edilmesinin esas olduğunu hatırlattı. Çeliktaş, çalışan sayısı az olan işletmeler için geliştirilen formüle ilişkin şu açıklamada bulundu: "Süreçte 5 ve üzeri çalışanı olan firmalara yönelik şartlar nedeniyle tam yararlanamama durumu yaşanmaması adına Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programımız (NİEP) üzerinden bir çözüm geliştirdik. Bu model sayesinde 2 veya 3 çalışanı bulunan işletmelerimiz bir araya gelerek ortak program düzenleyebilecek ve her bir firmamız birer kişiye kadar destek alabilecek. Ayrıca sadece basın alanında değil, özel sektördeki diğer birçok alanda da nitelikli iş gücü ve eğitim programı desteklerimizi sürdürüyoruz."

"Her işverene özel danışman atanıyor"

Basın işletmelerinin İş Kurumu sistemine kayıt yaptırmalarının önemine değinen Çeliktaş, kurumsal süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla yürütülen danışmanlık sistemini anlatarak, "Yaptığımız incelemelerde birçok medya işletmemizin İş Kurumu kaydının bulunmadığını tespit ettik. İşverenlerimizden öncelikli ricamız kuruma kayıtlarını oluşturmalarıdır. Kurumumuzda hem iş arayanlar hem de işverenler için özel bir danışmanlık sistemi uyguluyoruz. İş Kurumuna kayıt olan her firmamıza özel bir danışman atanmakta; eleman alımı, ilan verme, desteklerden yararlanma ve program soruları gibi tüm süreçler doğrudan bu danışman üzerinden yürütülmektedir. Böylece işverenlerimiz her geldiklerinde ya da aradıklarında direkt kendileriyle ilgilenen muhataplarına kolayca ulaşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Basın Sektörüne Yeni İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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