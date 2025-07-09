Basınevleri Gün Evi, Kadınların Sosyalleşme Noktası Oldu

Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Basınevleri Gün Evi, kadınların sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme duraklarından biri oldu.

Ev ortamından uzaklaşmak isteyen kadınlar için Basınevleri Mahallesi'nde ferah ve konforlu bir ortam sunan bu tesis, düzenlenen organizasyonlarla kadınlar arası dayanışma ve üretim kültürünün gelişmesini sağlıyor. Kadınlar ayrıca Basınevleri Gün Evi'nde kurulan akıllı tahta destekli seminer salonunda düzenlenen çok sayıda eğitimden de faydalanabiliyor. Gün sofraları ve keyifli sohbetlerle kadınları buluşturan, ücretsiz çay ve kahve ikramı sunulan Basınevleri Gün Evi, Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Randevulu ve ücretsiz hizmet

Basınevleri Gün Evi'ndeki hizmetlerden yararlanmak isteyenler, kecioren.bel.tr adresinden kolayca başvuru yaparak randevu alabiliyor. Hafta içi 09.00-12.00, 12.30-15.30 ve 16.00-19.00 olarak belirlenen randevu saatlerinde ücretsiz hizmet veren Basınevleri Gün Evi'ne Keçiören'de ikamet eden kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kadınlar en güzel hizmetlere layık

Kadınların sosyal hayata katılımını önemsediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Basınevleri Gün Evi'miz, kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artırmak, ev ortamında sıkışıp kalmamalarını sağlamak için hizmet veriyor. Evlerde yapılan gün etkinliklerinin farklı bir mekana taşınması kadınlarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Hemşehrilerimiz burada hem dinleniyor hem de güzel vakit geçiriyor. En güzel hizmetlere layık olan tüm kadınlarımız randevu alarak bu tesisimizden faydalanabilir" dedi. - ANKARA