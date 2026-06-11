Başkan Aras sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Bodrum'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında iş dünyası, denizcilik sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ziyaretleri kapsamında bölgenin ekonomik, ticari, turizm ve denizcilik alanlarındaki mevcut durumu ile sektörlerin talep ve beklentileri ele alındı.

Başkan Aras, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen sektör buluşmasına katıldı. Toplantıda bölge ekonomisinin gelişimi, ticaret hacminin artırılması ve yatırım imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tersanecilerle denizcilik sektörü masaya yatırıldı

Milas ve Bodrum tersanecileriyle gerçekleştirilen toplantıda denizcilik sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Sektör temsilcileri taleplerini Başkan Aras'a iletirken, denizcilik alanında yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Başkan Aras, Bodrum Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası temsilcileriyle görüştü

Program kapsamında Bodrum Ticaret Odası ile deniz ticaret sektörü temsilcileriyle de bir araya gelen Başkan Aras, iş dünyasının beklentilerini dinledi. Toplantılarda Bodrum'un ticari ve ekonomik potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Denizciler Derneği ve Bodrum FK'ya ziyaret

Başkan Aras, Denizciler Derneği'nin düzenlediği denizcilik sektörü buluşmasına da katılarak sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bodrum FK yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Aras, kulübün yeni sezona yönelik hedefleri ve bölgede sporun gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın yeni sezon planlamaları, sürdürülebilir başarısına katkı sağlayacak çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği süreçleri ele alındı.

Başkan Aras: "Muğla'mızın gücünü birlikte büyüteceğiz"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın ekonomisine değer katan tüm kesimlerin görüşlerini dinlemeyi ve sorunlara ortak akılla çözüm üretmeyi önemsediklerini belirtti.

Başkan Aras, "Turizmden denizciliğe, ticaretten üretime kadar Muğla'mızın ekonomisine katkı sağlayan tüm sektörlerle dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Muğlamızın ekonomik, ticari, turizm ve denizcilik alanındaki gücünü daha da ileri taşımak için iş dünyamız, meslek örgütlerimiz ve sektör temsilcilerimizle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Aras ayrıca, misafirperverlikleri ve katkıları dolayısıyla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile ev sahipliği yapan kurum ve sektör temsilcilerine teşekkür etti. - MUĞLA