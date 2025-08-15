Başkan Aşgın: \'Halkı Aldatanların Pazarlarımızda Yeri Olmayacak\'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Kim olursa olsun, halkı aldatanların pazarlarımızda yeri olmayacak" dedi.

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında sağlanan düzenin devamlılığı ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz aylarda semt pazarlarına yaptığı ziyaretler sonrasında sağlanan düzenin son günlerde bozulmaya başlaması ve vatandaş şikayetlerinin tekrar artış göstermesi sebebiyle Sebzeciler ve Pazarcılar Odası ile Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarlar Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda semt pazarlarındaki sorunlar masaya yatırıldı. Başkan Aşgın, toplantıda özellikle vatandaşları yanıltan uygulamalara karşı ortak hareket etme kararı alındığını açıkladı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum'daki esnafın büyük bir kısmının işini dürüstlükle yaptığını vurgulayarak, "Dürüstçe çalışan esnafımız başımızın tacıdır ve her zaman onların yanındayız. Ancak azınlıkta da olsa vatandaşın güvenini kötüye kullananlara karşı artık çok daha kararlıyız. Bu, onlar için son uyarımızdır. Kim olursa olsun, halkı aldatanların pazarlarımızda yeri olmayacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Bu sorun Çorum'da tarihe karışacak" dedi. - ÇORUM