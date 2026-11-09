Başkan Bakır’dan 10 Kasım Mesajı - Son Dakika
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Başkan Bakır’dan 10 Kasım Mesajı

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Başkan Bakır’dan 10 Kasım Mesajı
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Yayınladığı mesajda Cumhuriyetimizin kurucusunun millete bıraktığı eşsiz mirasa vurgu yapan Başkan Murat Bakır, "Cumhuriyetimizin banisi, büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha rahmet, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. O'nun 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü, bizlere bırakılan en büyük sorumluluk ve mirastır. Bugün bizler, ülkemizin ekonomik kalkınması, üretimi ve ihracatı için büyük bir özveriyle çalışırken, en büyük ilham kaynağımızı Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden almaktayız. Kurucumuzun vizyonu doğrultusunda, ülkemizin geleceği için var gücümüzle üretmeye, çalışmaya ve bayrağımızı dünya genelinde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiGüneydoğu Anadolu10 KasımEkonomiSon Dakika

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