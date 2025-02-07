Başkan Balaban, Akgedik Mahallesi\'nde Esnafı Ziyaret Etti

Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akgedik Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorunların çözümü için harekete geçtiklerini belirten Başkan Balaban, yıl sonuna kadar mahalleye pazaryeri ve taziye evi kazandırmayı planladıklarını ifade etti.

Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akgedik Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretine esnafa hayırlı işler dileyerek başlayan Başkan Balaban, daha sonra esnafın çay ikramı eşliğinde sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek tespit etmeye önem verdiğini belirten Başkan Balaban, bu kapsamda Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu ile de bir araya geldi. Mahallenin eksikliklerini ve vatandaşların taleplerini not alan Başkan Balaban, en büyük ihtiyaçlardan biri olan pazaryeri konusunda çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Pazaryeri ve taziye evi yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile işbirliği yaparak Akgedik Mahallesi'ndeki eksiklikleri gidermek için çalışacaklarını belirten Başkan Balaban, bölgede gerçekleşecek projelerle ilgili bilgi verdi. Konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Bu yıl içerisinde Akgedik Mahallemize bir pazaryeri ve bir de taziye evi kazandırmakta kararlıyız. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle işbirliği yaparak sorunları tek tek çözecek, halkımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Sorunların çözümüne katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." - MANİSA