Üye Girişi
Başkan Bulut'tan "TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın" teklifi - Son Dakika

Başkan Bulut'tan "TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın" teklifi

30.09.2021 11:36
Başkan Bulut'tan

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin korunması ve piyasanın dengelenmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çerezlik ayçekirdeği alımı yapması gerektiğini söyledi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin korunması ve piyasanın dengelenmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çerezlik ayçekirdeği alımı yapması gerektiğini söyledi.

Bulut, bölgede hatırı sayılır bir ekim alanına ve üretim miktarına sahip olan çerezlik ayçekirdeğinin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yaptığı ürünler arasına dahil edilmesi ile ilgili hazırladıkları talep yazısını; Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne gönderdiklerini söyledi.

Başkan Bulut, bu taleplerinin dikkate alınmasının önemini ise, "Çiftçimizin toprağa döktüğü her damla alın terinin karşılığını en iyi şekilde alması için TMO'nun denge rolü üstlenmesi gerekiyor" cümlesi ile anlattı.

Başkan Bulut, Elbistan'ın çerezlik ayçekirdeği üretiminde 15 bin tonluk rekolte ile bir üs konumunda olduğunu belirterek, "TMO'nun piyasada olması, çiftçimize güven verir" şeklinde konuştu.

Ciddi oranda artan girdi fiyatlarına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçinin, emeğinin karşılığını almaktan başka gayesi bulunmadığını anlatan Başkan Bulut, "Çiftçi artan maliyetlere rağmen masrafını yaptı, üretti. Üretmiş olduğu ürününü şu anda maliyetinin üzerinde satamıyor" dedi.

Başkan Bulut, şunları söyledi:

"Ülkemizin bitkisel çerezlik tüketimine göre üretim politikaları geliştirilmeli, 'çiftçimiz bir karış toprağı boş bırakmasın' söylemi slogan olmanın ötesinde hayata geçirilmelidir. Türk çiftçisi ve Elbistan çiftçisi bunu yapmaya muktedirdir, yeter ki elinden sıkı sıkı tutulsun. İthalata harcanan milyarlarca liranın çok daha az bir bölümü, akılcı politikalara dayanan dişe dokunur desteklerle ayçekirdeği ve diğer üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğimize inanıyoruz. Üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir."

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, TMO'nun piyasaya müdahil olmasının ekim garantisini sağlamak gibi de bir rol üstleneceğini bildirerek, "Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi, tarımsal ürün piyasalarını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler almak, piyasalarda istikrar sağlamak ve paydaşlara güven vermek üzere, tarım sektörüne hizmet eden önder bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuz son yıllarda yapılan yoğun lobi çalışmaları neticesinde alım yaptığı ürünler listesine kuru üzüm ve fındık eklemiştir. Ülkemizde her yıl bir milyon dekar çerezlik ayçekirdeği ekimi yapılmakta olup, yıllık 400 bin ton civarında üretim yapılmaktadır. İlçemizde ise her yıl ortalama olarak 40 - 50 bin dekar arazide çerezlik ayçekirdeği ekimi yapılmakta olup yıllık 10 - 15 bin ton civarında üretim gerçekleşmektedir. Üreticilerimizin adına TMO'nun almış olduğu diğer ürünler gibi hem piyasaları dengelemek, hem de üretici ile tüketicileri korumak amacıyla bir an önce çerezlik ayçekirdeğinde alım yapmaya başlamasını istiyoruz. Böylelikle her yıl fiyatın belirlenmesi TMO tarafından yapılacağından piyasalar birkaç yıl içerisinde kendisini toparlayacak ve çiftçilerimiz ekilişlerini TMO'nun bir yıl önceki açıkladığı rakamlar ve fiyat üzerinden değerlendirme yaparak ekme ya da ekmeme kararını verebilecektir" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Bulut'tan TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın teklifi
Başkan Bulut'tan TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın teklifi

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mehmet Ali Bulut, Ziraat Odası, Elbistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bulut'tan 'TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın' teklifi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu 11:23 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler 11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 11:05 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı 10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Son Dakika Haberleri
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
11:11 50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor
11:05 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
10:48 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti         
11:41
Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı         
11:25
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti         
11:18
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin         
11:06
Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir         
10:49
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan         
09:53
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 11:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bulut'tan "TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın" teklifi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement