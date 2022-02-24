Başkan Çaltı: "Güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılması yasaklandı" - Son Dakika
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Başkan Çaltı: "Güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılması yasaklandı"

24.02.2022 11:35
Başkan Çaltı: "Güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılması yasaklandı"

Kütahya Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları İşletmecileri Odası Başkanı Mehmet Çaltı, dermotolog ve estetik cerrahların açtığı davada, Danıştay 10. Dairenin güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal ettiğini duyurdu.

Kütahya Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları İşletmecileri Odası Başkanı Mehmet Çaltı, dermotolog ve estetik cerrahların açtığı davada, Danıştay 10. Dairenin güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal ettiğini duyurdu.

Çaltı, yaptığı açıklamada, güzellik uzmanlarına Bakanlar Kurulu kararı ve kararname ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen hakların geri alınmaya çalışıldığını sordu.

Başkan Mehmet Çaltı, "Mesleki Eğitim Merkezlerinden, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel eğitim merkezlerinden aldıkları ve hala da almaya devam ettikleri belgeleri varken bu işi yapamayacaklarını söylemek bunca kadın esnafı dükkanını kapatmaya mahkum etmek ne demek? Güzellik uzmanlarımızın binlerce liraya aldığı cihazları, müşterilerine satmış oldukları paketleri ne olacak hiç düşündünüz mü? Hastanelerde bu işlemleri doktorlar mı yapacak yani, belki de hiçbir eğitimi olmayan kişiler tarafından güzellik salonlarında uygulanan fiyatların kat kat fazlasına bu işlemler yaptırılacak. Sigortasını, vergisini ödeyen 100 binden fazla güzellik salonunda hizmet veren 400 bin kadının istihdama katkısı göz önünde bulundurularak bu yanlışlıktan derhal dönülmeli, binlerce güzellik salonu kadın esnafımız mağdur edilmemeli. Biz de Kütahya Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciliği Odası olarak devletimize güveniyoruz, esnafımızın haklarının peşindeyiz" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

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Mesleki Eğitim, Danıştay, Estetik, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çaltı: 'Güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılması yasaklandı' - Son Dakika


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