Başkan Çetin: "Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çetin: "Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor"

13.05.2022 13:02
Başkan Çetin: "Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor"

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliği aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliği aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

İlçe genelinde hizmet veren esnafla sürekli iletişim halinde olan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği, iş arayan vatandaşlara iş kapıları aralıyor. 50 personel alımı yapacak olan işyeri için şartlara uyan 181 kişiyi arayan İstihdam Şefliği, 65 kişiden olumlu geri dönüş aldı. 65 kişiden 30 kişinin katılım sağladığı iş görüşmesinde vatandaşlarla, firma yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Katılımın az olduğu iş görüşmesinde firma yetkilileri, yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan kişilerin belirleneceğini ifade etti.

İş arayanla işçi arayanı buluşturmaya devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstihdam konusuna büyük önem veriyoruz. 50 personel lazım olan bir işletme için, bize CV bırakan 181 kişiyi aradık. 116 kişi işi kabul etmedi. Görüşmeye ise sadece 30 kişi geldi. Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor. Firmalar işçi bulmakta zorlanıyor. İlçemizdeki esnaflarımız ile görüşmelerimizi ilerleyen günlerde de sürdürerek vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Başkan Çetin: Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor
Başkan Çetin: Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor
Başkan Çetin: Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor

YORUMLAR
500
Söke'de polis ve öğrencilerden 'trafikte farkındalık' etkinliği Söke'de polis ve öğrencilerden 'trafikte farkındalık' etkinliği 'Söke Okuyor' kitap okuma yarışmasında ödüller verildi 'Söke Okuyor' kitap okuma yarışmasında ödüller verildi

Pursaklar Belediyesi, İstihdam, Hisarcık, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çetin: 'Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor' - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:13:44. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çetin: "Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement