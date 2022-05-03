Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret - Son Dakika
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Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret

03.05.2022 15:07
Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesi ziyaretinde, kadınların ekonomiye katkı sağladığı üretim atölyelerini ziyaret ederek ürünlerin incelemesini yaptı, yapılan çalışmalar ve yürütülen proje hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesi ziyaretinde, kadınların ekonomiye katkı sağladığı üretim atölyelerini ziyaret ederek ürünlerin incelemesini yaptı, yapılan çalışmalar ve yürütülen proje hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 7 milyon liralık ihale bedeli ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen tarihi çarşı sokak sağlıklaştırma projesini yerinde inceledi. Esnaflara hayırlı işler dileklerini ileten ve sohbet eden Başkan Ergün'e Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Meclis Üyeleri, Kula MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, mahalle muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti.

Kadınlar üretiyor ekonomi canlanıyor projesini inceledi

Başkan Ergün, projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteklediği 'Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor' projesi çerçevesindeki üretim atölyesini ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı. Verilen bilgilerin ardından Başkan Ergün, üretimde yer alan kadınlar ile sohbet etti, proje konusunda bilgi aldı. Başkan Ergün, kadınlara çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Başkan Ergün'e, kadınlar tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim edildi.

Dr. Aristi Evi'nde dokuma tezgahlarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan ve tamamlanan restorasyon sonrasında Kula Belediyesi'ne tahsis edilen Dr. Aristi Evi'ni ziyaret etti. Kula Belediyesi Dr. Aristi El Sanatları Atölyesi olarak kullanılan Dr. Aristi Evi'nde halı, kilim dokuma atölyelerini ziyaret eden Başkan Ergün, dokuma tezgahlarında üretim yapan kadınlar ile sohbet etti, çalışmalarında başarılar diledi. Üretilen ürünleri inceleyen Başkan Ergün'e kadınlar tarafından el dokuması kilim hediye edildi. - MANİSA

Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret
Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret
Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret
Başkan Ergün'den üreten kadınlara ziyaret

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Cengiz Ergün, Hisarcık, Manisa, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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