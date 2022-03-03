Başkan Esen: "8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere" - Son Dakika
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Başkan Esen: "8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere"

03.03.2022 16:46
Başkan Esen: "8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 2019 yerel seçimlerinde 23 proje vaat ettiklerini belirterek, 23 projenin 8'ini hayata geçirdiklerini, bir yıl içinde 4 tane daha projeyi bitirip, halkın hizmetine sunacaklarını duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 2019 yerel seçimlerinde 23 proje vaat ettiklerini belirterek, 23 projenin 8'ini hayata geçirdiklerini, bir yıl içinde 4 tane daha projeyi bitirip, halkın hizmetine sunacaklarını duyurdu. Konyaaltı'nın ihtiyaç duyduğu tesisleri kısa sürede tamamlayacaklarını söyleyen Esen, "8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere. Dört tanesi daha hazır hale getirdik. Bunlar spor salonu, kapalı yüzme havuzu, kız öğrenci yurdu ve bir tane de kreş kampusu. Çok yakında bu projelerimizin ihalesine çıkacağız ve temelini atacağız. İnşallah önümüzdeki sene de bunların dördünü de hizmete açacağız" diye konuştu.

"Kontrolsüz şehirleşmeye izin vermeyeceğiz"

Antalya Ticaret Platformu'nun düzenlediği 'ATİP Sektör Buluşmaları' toplantısına katılan Başkan Esen Konyaaltı'nın yapılaşması ile ilgili vizyonlarının çarpık ve kontrolsüz şehirleşmenin önüne geçmek olduğunu söyledi. Esen, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek hareket edeceklerini ifade etti. Konyaaltı'nı korumacı bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini belirten Esen, "Bir tane Konyaaltı var. Biz de onu koruyarak, gelecek nesillerin şehirleşme ihtiyacını, gelecek yılların şehirleşme koşullarına dikkate alarak çocuklarımıza bırakacağız. Orayı onlar planlayacaklar" şeklinde konuştu.

"Çöpten bile para kazanan bir belediyeyiz"

Konyaaltı Belediyesi olarak kağıt, cam ve tekstil atıklarından yılda yaklaşık 8 milyon TL gelir elde ettiklerini dile getiren Esen, bu yol ile hem doğayı koruduklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların devlet kurumları üzerinde büyük bir olumsuz etki oluşturduğunu da değinen Başkan Esen, tüm bunların tedarikte zorluklar çekilmesine ve işsizliğin artmasına neden olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen temel hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini belirten Esen, "Bir belediye başkanından beklenen şehrin altyapısı, yolları, kaldırımları, çöpleri, parkları ve benzeri konularla ilgilenmesidir. Aynı zamanda gelen turistlerin bunlardan memnun kalmasını sağlamaktır" dedi.

"Konyaaltı Esnafım Uygulaması beğeni topladı"

Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı ve ilçe esnafını tek çatı altında toplayacak Esnafım uygulamasının deneme süreci devam ediyor. Toplantıda gündeme gelen Esnafım uygulaması ATİP üyeleri tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Uygulamanın hem vatandaş için hem de esnaf için çok büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade eden Esen, "Esnafımız, kurduğumuz bir sistem içerisinde sipariş verebilir şekilde stoklarını ve fiyatlarını oraya girecek, daha sonra vatandaş istediği şeyi sipariş edebilecek. Uygulamamız tam olgunlaşsın istiyoruz ve hatasız olmasını istiyoruz. Nokta atışı yapıp halkın hizmetine sunacağız. Bütün testleri yaptık. Yaptığımız denemelerden başarı ile geçti" şeklinde konuştu.

"Ortak projelerimiz istihdam üzerine olmalı"

ATİP Başkanı Muhteşem Kabasakal'ın Konyaaltı Belediyesi ile sosyal projeler gerçekleştirmek istediğini söylemesi üzerine Başkan Esen, ortak yapılacak projelerin istihdam üzerine olması gerektiğini dile getirdi. İstihdam konusunun en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Esen, "İhtiyaçlara veya sorunlara ilişkin bir proje yapacaksak, bence en önemli sorundan başlayalım. İstihdam ve iş konusunda iş birliği yaparsak çok yararlı olacak. İnsanların bugün en çok ihtiyaç duyduğu alan odur. Diğer sorunlar da önemli ama bence birinci sırada istihdam var. İstihdam projesinin Konyaaltı ayağında birlikte hareket edebiliriz" diye konuştu. Başkan Esen, farklı sektörlerden oluşan üyeler ile bir araya gelen ATİP'in Antalya için önemli bir platform olduğunu sözlerine ekledi. - ANTALYA

Başkan Esen: 8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere

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Semih Esen, Konyaaltı, İstihdam, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Esen: '8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere' - Son Dakika


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