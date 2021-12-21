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Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı - Son Dakika

Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı

21.12.2021 12:34
Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı

Konyaaltı esnafını ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'sıfır' komisyon' ile hizmet verecek olan Konyaaltı Esnafım uygulamasını anlatarak, "Uygulamamız, esnafımızın dijital alandaki yükünü hafifletecek" dedi.

Konyaaltı esnafını ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'sıfır' komisyon' ile hizmet verecek olan Konyaaltı Esnafım uygulamasını anlatarak, "Uygulamamız, esnafımızın dijital alandaki yükünü hafifletecek" dedi.

Seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe esnafını ziyaret ederek, Konyaaltı Esnafım uygulamasını anlattı. Mobil uygulama üzerinde titizlikle çalıştıklarını ifade eden Esen, uygulamanın günümüz şartlarında esnafın internet üzerinden yapacakları satışları tam anlamıyla karşılayacağını belirtti. Başkan Esen, özellikle küçük esnafa 'can suyu' olacak uygulama ile yerel esnafın dijital ortamdaki hem yükünü hafifletecek hem de dijital ortamdaki varlığını güçlendireceklerini dile getirdi.

"Uygulama tamamen ücretsiz"

Zor zamanlarda dahil her daim esnafın yanında olacaklarını belirten Başkan Esen, özellikle pandemi sürecinde internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığına dikkat çekti. Yerel işletmelerin bu süreçte geri planda kaldığını ifade eden Esen, "Bizim yapmaya çalıştığımız şey, küçük esnafı büyük komisyonlardan kurtarmaktır. Bu yüzden Esnafım uygulaması tamamen ücretsiz hizmet verecek. Kırtasiyeden manava tüm işletmeler Esnafım uygulaması ile komisyon ödemeden internetten satışlarını yapabilecek. Dijital ortamda satış yapamayan esnafımıza bir kapı açmış olduk. Aynı zamanda uygulamamız ile internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen yurttaşlarımız için de büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Yurttaşlarımız istediği her ürünü anında alabilecek ve çok kısa bir sürede teslim alabilecek. Günlerce kargo beklemek zorunda kalmayacaklar" diye konuştu.

"Uygulamayı titizlikle hazırladık"

Esnafım uygulamasını A'dan Z'ye kendilerinin yaptığını belirten Başkan Esen, uygulamayı büyük bir titizlikle ve çok düşük bir maliyet ile yaptıklarını ifade etti. Yakın zamanda uygulamayı hayata geçireceklerini dile getiren Esen, "Uygulamada belediye hiçbir şekilde kar payı elde etmeyecek. Belediye, esnaf ve vatandaş arasında bu uygulama ile köprü kuracak. Komisyon olmadığı için esnaf da daha ucuz ürün satabilecek. Uygulamaya önce kendi kuryesi olan esnafımız dahil olacak. İlerleyen süreçte de kurye ağı kurarak ilçedeki bütün esnafımızın uygulamadan faydalanmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı
Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı
Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı
Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı
Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı

Semih Esen, Konyaaltı, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım'ı anlattı - Son Dakika Ekonomi


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