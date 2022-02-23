Başkan Günel, "Yönümüzü dünyaya çevirdik" - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nin turizmi geliştirmek ve kentin tanıtımını yapmak amacıyla katılım sağladığı EMITT Fuarı'nda kurulan ilişkiler ve bulunulan temaslar yeni projelere ve iş birliklerine kapı aralamaya başladı. EMITT'te bir araya geldiği duayen turizmci Hüseyin Baraner'in davetiyle Almanya'nın Köln şehrine giderek sosyal, kültürel ve turistik tesislerde incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hedefimiz Kuşadası'nı global dünya ile bütünleşmiş bir turizm kenti haline getirmek" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan "kamp ve karavan" konseptli Kuşadası standında bir araya geldiği duayen turizmci Hüseyin Baraner'in davetiyle ziyaret ettiği Almanya'nın Köln şehrinde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yaşama geçirilen sosyal, kültürel ve turistik projeleri inceledi. Toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak geliştirilen projelerin detayları ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nda ikincil konutları turizme kazandıracak yeni projeler hazırlıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek için çalıştıklarına dikkat çekerek "İletişim ve ulaşım olanaklarının her geçen gün arttığı ve farklı boyutlar kazandığı global çağda fark oluşturan turistik bir destinasyon olarak öne çıkmanın yegane yolu dünya ile bütünleşmekten geçmektedir. Bu da ancak ve ancak kentimizi ilgilendiren tüm alanlarda ülke ve dünya genelinde ortaya çıkan yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekle ve yaşama geçirilen başarılı proje örneklerinin detayları hakkında bilgi sahibi olmakla mümkündür. Ekibimle birlikle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yönümüzü dünyaya çevirerek kentimiz için en iyisini yapmak amacıyla gerek ülkemizin gerekse de dünyanın farklı kentlerinde uygulanan projeleri mercek altına aldık. Bu kapsamda, farklı talep ve beklentilere hitap eden başarılı proje örneklerini Kuşadası'nın sahip olduğu özgün değerler ve zenginlikler ile birleştirerek kentimize katma değer sağlamak için yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Pandeminin tüm dünyada bakış açılarını ve yaşam tarzlarını değiştirdiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, iki yıl aranın ardından bu yıl yeniden düzenlenen EMITT'e katılımın değişen trendleri yakından görme şansı verdiğini belirtti. EMITT'te kurulan ilişkilerin ve bulunulan temasların Kuşadası açısından yeni projelere ve iş birliklerine kapı araladığını vurgulayan Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "EMITT'in ardından ilk olarak encümen üyesi olduğum Enerji Kentleri Birliği'nin Erzurum'da düzenlenen toplantısına katılarak doğa ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak birliğe üye kentlerin yöneticileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Ardından EMITT'te bir araya geldiğimiz Türk turizminin duayen ismi Hüseyin Baraner'in daveti ile Almanya'nın Köln şehrini ziyaret ederek burada farklı kurumlar tarafından yaşama geçirilen örnek projeleri inceledik. Desteğe ve pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan kesimlerin toplumsal yaşamdan izole edilmeden huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayacak önemli tesis ve yatırımları yerinde görme ve bilgi sahibi olma şansı yakaladık. Öte yandan ikinci konutların turizme kazandırılması ile ilgili olarak uygulanan projeleri inceledik. Hedefimiz Kuşadası'nı global dünya ile bütünleşmiş bir turizm kenti haline getirmek" dedi. - AYDIN