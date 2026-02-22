Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi

Kumludere ve Avni Gemicioğlu Caddeleri'nde iş yerlerini tek tek ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, esnafa hayırlı kazançlar dileyip Ramazan tebriğinde bulundu ve esnafın sorunlarını dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe genelindeki saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şimşek, Kumludere Caddesi, Avni Gemicioğlu Caddesi ve Yeni Cami çevresindeki esnafları ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ziyaret programına CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen de eşlik etti. Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek gezen Başkan Şimşek, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. İş yerlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Şimşek, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın ekonomik hayatın bel kemiği olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, yerel yönetim olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma iklimini güçlendirdiğine dikkat çeken Şimşek, bu mübarek ayın tüm ilçe halkına sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA