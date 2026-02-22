Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi

Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi
22.02.2026 14:08  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Ramazan ayı dolayısıyla Kumludere ve Avni Gemicioğlu Caddeleri'nde esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi ve sorunları dinledi.

Kumludere ve Avni Gemicioğlu Caddeleri'nde iş yerlerini tek tek ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, esnafa hayırlı kazançlar dileyip Ramazan tebriğinde bulundu ve esnafın sorunlarını dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe genelindeki saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şimşek, Kumludere Caddesi, Avni Gemicioğlu Caddesi ve Yeni Cami çevresindeki esnafları ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ziyaret programına CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen de eşlik etti. Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek gezen Başkan Şimşek, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. İş yerlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Şimşek, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın ekonomik hayatın bel kemiği olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, yerel yönetim olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma iklimini güçlendirdiğine dikkat çeken Şimşek, bu mübarek ayın tüm ilçe halkına sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Şimşek, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.