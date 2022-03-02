Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi - Son Dakika
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Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi

02.03.2022 16:57
Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile VHP Bitkisel Ürünler şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, Lokman Efendi firması Sahibi Emre Gören'i ziyaret ederek kısa süre önce faaliyete geçen fabrikada incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile VHP Bitkisel Ürünler şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, Lokman Efendi firması Sahibi Emre Gören'i ziyaret ederek kısa süre önce faaliyete geçen fabrikada incelemelerde bulundu.

Fabrika sahibi Gören'den üretim tesisi ve ürünler hakkında bilgiler alan Keleş böyle bir tesisi ilçeye kazandırmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Başkan Keleş konuşmasında "Öncelikle Emre Gören kardeşimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle bir tesisin ilçemize kazandırılması beni de çok mutlu etti. Bölgede başka bir örneği yok. Kdz. Ereğli TSO olarak ilçemize yapılan her yatırımı ve yatırımcımızı destekliyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen ne varsa yatırımcılarımızın emrindeyiz" dedi.

Fabrika sahibi Emre Gören ise kısa süre önce faaliyete geçen üretim tesisinin bölgede tek olduğunu belirterek, hedeflerinin hijyenik ortamda en kaliteli gıda ve kozmetik ürünlerini hem Türkiye'ye hem de dış ülkelere ihraç etmek olduğunu söyledi. Gören konuşmasında "Fabrikamızda doğal vitamin ve sağlık ürünleri, doğal pekmez ve türevleri, pekmez dolumu, cilt kremleri, cilt serumları, bitkisel çaylar, bitkisel macunlar, saç bakım ürünleri, bitkisel sabun ve şampuan ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Tesisim bölgemizde kurulan ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyoruz. Türkiye'nin gıda ve kozmetik alanında önemli markalarını bu tesisimizde üretip tedarikçilerimize ve son kullanıcılara ulaştıracağız. Hedefimiz tesisimizde hijyenik bir ortamda en kaliteli gıda ve kozmetik ürünlerini elde ederek tedarikçilerimizin ve son kullanıcıların memnun kalacağı ürünleri üretmektir." - ZONGULDAK

Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi
Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi
Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi

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Arslan Keleş, Zonguldak, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Keleş gıda ve kozmetik üretim tesisini inceledi - Son Dakika


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